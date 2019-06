RioLisboa ao vivo no auditório do PÚBLICO

Formados em 2013, os RioLisboa procuram na sua música reflectir o encontro cultural entre Portugal e o Brasil. Formado por Bruno Fonseca (viola de fado e direcção musical), Henrique Leitão (guitarra portuguesa), Carlos Barretto (contrabaixo) e André Mota (percussões), o grupo tem até agora dois discos gravados, Aqui e Ali (2013) e Moça Morena (2018), este com seis cantoras convidadas. “Neste projecto”, dizem, “o fado vê-se abraçado ao samba e à bossa-nova.

As sonoridades da antiga Alfama encontram a tropical Copacabana, prestando homenagem a géneros musicais definidos como património da humanidade, fazendo com que ambos habitem o mesmo espaço.” No processo de divulgação desse disco, lançaram agora um tema inédito Toda a hora, com letra e música de Bruno Fonseca e as vozes de Luanda Cozetti, Ana Margarida e Rute Soares.