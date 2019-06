Olhares Cruzados: debater a descentralização e a reforma do Estado

O ciclo Olhares Cruzados encerra hoje com um debate a decorrer na Católica Porto Business School que organiza o evento em parceria com o PÚBLICO. O tema do discussão é “Portugal, centro e periferias: o que o Estado (não) mudou” e nele participam o actual e o ex-presidente do Conselho Regional do Norte, respectivamente Miguel Alves (presidente da Câmara de Caminha) e Paulo Cunha (presidente da Câmara de Famalicão). A moderação é de António Cândido de Oliveira (professor catedrático jubilado da Universidade do Minho).