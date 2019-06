Sete detidos por crime de lenocínio em Setúbal

A GNR de Setúbal deteve esta terça-feira sete pessoas, com idades entre os 38 e os 66 anos, pelo crime de lenocínio, na Quinta do Conde.

A investigação a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal levou ao término da actividade de um grupo organizado “dedicado a fomentar e facilitar o exercício da prostituição num estabelecimento de diversão nocturna, em que os dois principais suspeitos ainda se encontram a aguardar recurso do Tribunal da Relação pela prática do mesmo crime”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

Os militares da GNR executaram sete mandados de detenção e dez mandados de buscas que resultaram na apreensão de diversos artigos de cariz sexual e de mais de três mil preservativos, três viaturas, quatro mil euros em numerário e diverso equipamento electrónico.

Foram ainda identificadas sete mulheres, entre os 24 e os 50 anos, por suspeitas do envolvimento na prática do mesmo crime. Os suspeitos foram esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Setúbal.