Procuradores ameaçam voltar à greve

O Sindicato de Magistrados do Ministério Público ameaça voltar a fazer greve, face à mais recente proposta do grupo parlamentar do PS para alterar o estatuto da classe.

Em causa está, uma vez mais, a composição do Conselho Superior do Ministério Público, órgão com competências para nomear, transferir, exonerar e avaliar os procuradores.

Já em Fevereiro passado o Sindicato de Magistrados do Ministério Público levou a cabo uma paralisação de três dias, forma de luta que não usavam desde 2013. Os procuradores acusam o poder político de tentar controlar o poder judicial.

Numa nota de imprensa divulgada esta manhã, esta estrutura sindical anuncia uma conferência de imprensa para a próxima sexta-feira “face à proposta apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, não sendo de excluir o recurso à greve”. Poderão ser anunciadas outras formas de luta.