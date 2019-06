Homem alvejado dentro de comboio na Linha de Sintra

Um homem de 22 anos foi alvejado ao início da tarde desta quinta-feira dentro de um comboio na estação de Rio de Mouro, em Sintra, confirmou ao PÚBLICO fonte da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa. O autor suspeito dos disparos foi detido nas imediações do local.

O homem foi transportado para o Hospital de S. Francisco Xavier. Segundo fonte oficial do INEM, o jovem foi baleado na zona do ombro e, no transporte para o hospital, teve de ser transportado com acompanhamento de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) devido à situação “crítica”. A PSP refere que foi a própria vítima a dirigir-se aos agentes que estavam em policiamento na estação para dar conta do ocorrido.

Além desta VMER, pertencente a Cascais, foram enviados para o local uma ambulância dos Bombeiros de Agualva-Cacém e uma mota dos Bombeiros de Queluz.

A PSP refere que o alerta foi dado por volta das 13h30 e que se tratou de “uma desordem” entre as duas pessoas, mas não se sabe ao certo o que esteve na origem do desacato, nem qual a relação entre as duas pessoas. O homem alvejado não deverá correr risco de vida, acrescenta a PSP.