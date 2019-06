Peço desculpa por aquilo que fiz de propósito

Tenho cá em casa um filho que é igual. Pede educadamente desculpa pelas asneiras que acabou de fazer, e continua a fazer as mesmas asneiras pedindo educadamente desculpa. Eu já lhe disse para parar de pedir desculpas, porque a palavra pressupõe um desejo de emenda. O pressuposto moral é: “Desculpa, fiz isto, percebi que estava errado, não volto a fazer.” Mas esse meu filho é muito parecido com o Governo de António Costa: as desculpas são meramente estratégicas, uma forma de aliviar a pressão do momento. Amanhã, volta a fazer o mesmo, sem qualquer problema.

