Rui Rio não perdeu “o juízo”: “Tenho quota-parte de responsabilidade grande”

O O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu nesta quinta-feira ter também uma parte da responsabilidade pelo resultado que o PSD teve nas eleições europeias e que ficou aquém dos objectivos.

“É evidente que, se sou líder do partido, e o partido vai a eleições e tem um dado resultado bom ou mau, eu tenho quota-parte de responsabilidade grande. Isso é evidente. Só se eu tivesse perdido o juízo é que não dizia uma coisa destas, como é lógico”, disse Rui Rio.

O social-democrata falava aos jornalistas depois de ter estado reunido com o Presidente da República, em Belém, onde o tema da crise da direita foi abordado. Para Rui Rio, a crise não é exclusiva da direita, mas do regime. “Aquilo que é a nossa leitura também não é assim tão distante daquilo que é a leitura do Presidente da República”, disse.