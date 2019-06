“Governo e PS não têm uma verdadeira vontade de acabar com as PPP”

Entrevista

A quatro dias das últimas votações indiciárias sobre a nova Lei de Bases da Saúde, a deputada comunista Carla Cruz assume que “todo este processo tem demonstrado que quer o Governo quer o PS não têm uma verdadeira vontade - porque isto é ideológico - de acabar com as PPP” e volta a insistir na disponibilidade do PCP para continuar a trabalhar numa solução. “Está nas mãos do PS”, diz, repetindo que os comunistas estão neste processo com “enorme seriedade”.