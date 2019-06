"Jovem instruída procura correspondência com pessoa inteligente e culta"

Sem ironia, para mim, uma das maiores obras, senão a maior, de Agustina Bessa-Luís foi o anúncio que publicou n'O Primeiro de Janeiro para encontrar um namorado, posteriormente marido (facto referido na biografia da autora escrita por Isabel Rio Novo e intitulada O Poço e a Estrada). Num país tão cinzento, tacanho, reprimido, machista, pidesco e preconceituoso, foi esse um grande acto literário, além de um grande acto de coragem, um grande acto político também, e - por que não? - uma grande acção revolucionária.

Nelson Bandeira, Porto

Agustina

Agustina Bessa-Luís foi mais feminista do que muitas pseudo-revolucionárias que por aí andam. A autora de Fanny Owen foi directora do jornal O Primeiro de Janeiro. Brilhou em Mundo Fechado e As Pessoas Felizes. A melhor homenagem é ler a sua obra! Em A Bela Portuguesa escreveu: “cada pessoa que se preza tem uma estratégia, um estilo até, para a mentira que vai escolher. Escolhe-a de forma mais cautelosa, do que escolhe uma profissão, ou um amigo, ou a água que bebe”. Digam-me que é mentira a morte de Agustina Bessa-Luís.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Matar o bebé ou a avózinha?

A propósito de mais um excelente artigo do prof. Arlindo Oliveira, “Matar o bebé ou a avózinha”, destaco a conclusão que a inteligência artificial pode contribuir para uma sociedade mais ética e mais justa. Uma análise clássica de riscos (conjugação da probabilidade ou histórico de um acontecimento com o grau de gravidade das consequências) concluirá provavelmente que nos casos concretos do artigo os limites de velocidade quando o meio é partilhado terão de ser reduzidos. Esperemos que o desenvolvimento dos autónomos venha confirmar isso. Num dos exemplos, a pessoa que está na rua lateral para onde o eléctrico poderá ser desviado pode de repente ficar acompanhado por uma senhora grávida que sai de casa. Ou pode ter uma doença terminal com menos tempo de vida do que a avozinha na linha do eléctrico, e não vamos querer que o sensor e a base de dados saibam isso tudo quando decidem; isto é, a análise do acidente só a posteriori, registando cada tipo de acidente. Há já décadas que a inteligência artificial é usada em meios de transporte guiado automatizados, com detecção de ocupação da linha à frente e ajuste do controle de velocidade, mas trata-se de meio segregado. Se houver partilha, terá de ser reduzida a velocidade.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Marques

O caos que existe na CP é fruto da falta de trabalho e da ignorância de Pedro Marques, ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas, mas que na realidade nunca foi ministro de coisa nenhuma. Pedro Marques foi incompetente no desempenho das funções e a maior prova do que acabo de dizer é o estado caótico em que se encontra toda a ferrovia portuguesa. Até dá dó ouvir falar as pessoas que usam diariamente os comboios. Por tudo isto Pedro Marques ficará na história como o homem que quase aniquilou a nossa ferrovia. Lamentável.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora