Una cosa muy seria

Os americanos conseguiram desembarcar em Omaha, no final do Dia D, mais de 34.000 homens. Com eles seguia o fotógrafo Robert Capa. Muitas das suas fotografias estragaram-se. As que ficaram são imagens tremidas, como esta que publicamos, que por isso ganharam uma imensa força expressiva, tornando-as um dos testemunhos de guerra mais eloquentes de sempre. A guerra ganhou-se ali, nas praias da Normandia.