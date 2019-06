Três turistas morrem no mesmo hotel da República Dominicana em apenas cinco dias

Um casal e uma mulher, todos de nacionalidade norte-americana e hospedados no mesmo hotel, morreram na última semana de Maio de forma repentina na República Dominicana. Segundo a CNN, que avança com a notícia, o casal de Maryland e a mulher da Pensilvânia (ambos estados norte-americanos), estavam hospedados no Bahia Principe Hotel, em La Romana, na República Dominicana.

Miranda Schaup-Werner, com 41 anos, morreu no dia 25 de Maio enquanto tomava uma bebida no bar do hotel, minutos depois de ter feito o check-in. De acordo com o canal norte-americano, a mulher, que viajava acompanhada pelo marido, sentiu uma dor aguda e desmaiou pouco depois.

Na semana seguinte, a 30 de Maio, um casal de Maryland foi encontrado sem vida no chão do quarto do mesmo hotel. Os funcionários do hotel só deram conta do que se passava quando o casal não desceu à recepção para fazer o check-out e foram ao quarto para verificar se estava tudo bem. Não havia sinais de violência no quarto.

As autópsias revelaram que a causa da morte das três pessoas terá sido insuficiência respiratória por edema pulmonar, condição causada pelo excesso de líquido nos pulmões, mas serão precisos mais testes para perceber a causa. Várias amostras dos fluidos corporais já foram enviadas para análise. De acordo a CNN, as famílias das vítimas já pediram esclarecimentos aos governo do país e à administração do hotel. O Ministério Público da República Dominicana está também a investigar o caso.