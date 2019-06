Papa recebe Vladimir Putin no Vaticano

Reuters/POOL New

O Papa irá receber Vladimir Putin, líder russo, no próximo 4 de Julho, no Vaticano. A notícia é avançada pelo director interino de imprensa do Vaticano, Alessando Gisotti.

O encontro irá acontecer um dia antes da reunião entre o Sumo Pontífice e os líderes católicos ucranianos, que irá acontecer também no Vaticano. Essa reunião, anunciada no mês passado, tem como objectivo dar apoio “na situação delicada na qual a Ucrânia se encontra”, cita a Associated Press.

No ano passado, a Igreja Ortodoxa Ucraniana formalizou a sua separação da Igreja Ortodoxa russa, consumando um conflito surdo que se arrastava desde o colapso da União Soviética e que se agudizou com o conflito militar no Leste ucraniano.

É o terceiro encontro entre Vladimir Putin e o Papa Francisco – o primeiro foi a 25 de Novembro de 2013, numa reunião que durou cerca de 35 minutos. O principal tema em debate foi a guerra na Síria: o Papa sublinhou a importância de “acabar com a violência” e “incentivar iniciativas concretas para uma solução pacífica do conflito”.

A segunda reunião aconteceu em 2015, na Biblioteca do Palácio Apostólico. Durou cerca de 50 minutos e o tema, desta vez, foi a crise na Ucrânia e no Médio Oriente, detalha o site Vatican.News.

Também o Papa Bento XVI se encontrou com o líder russo, em 2007