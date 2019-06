Quando uma minoria quer ser o cimento que une uma comunidade

O dia começou cedo para Mamadou Bah. A primeira oração da manhã estava marcada para as 5h15, mas antes disso era preciso preparar tudo na mesquita da Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem-Martins, em Sintra. Afinal, era um dia especial. Na terça-feira celebrava-se o Eid al-Fitr — o fim do Ramadão e do jejum de 30 dias, por isso, era dia de festa.

