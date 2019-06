Câmara de Aveiro adjudica via ciclável por meio milhão de euros

A Câmara de Aveiro adjudicou por cerca de 505 mil euros a construção do trajecto ciclável entre a Universidade de Aveiro (UA) e a Estação da CP, numa extensão de 2,4 quilómetros, informou nesta quinta-feira a autarquia.

Segundo uma nota camarária, a adjudicação da obra, que está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), foi feita através de despacho do presidente da Câmara, Ribau Esteves (PSD/CDS/PPM).

“Entre as principais medidas destaca-se a construção de duas faixas cicláveis em grande parte dos arruamentos intervencionados, a criação de vias banalizadas que permitem a partilha da faixa de rodagem entre as bicicletas e os automóveis e a criação de pista cicláveis segregadas da via automóvel em alguns troços do percurso, com destaque para a pista a construir em frente ao Centro Cultural de Congressos de Aveiro”, refere a mesma nota.

A empreitada tratará também de redefinir entroncamentos e praças, tais como o entroncamento da rua da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários com a rua Mário Sacramento, ou a remodelação da praça situada junto à Estação da CP, passando esta a ser uma praça de táxis.

O projecto prevê ainda a execução e melhoramento do pavimento rodoviário e da sinalização luminosa e horizontal ao longo de todo o percurso.

Na mesma nota, a autarquia informa que começaram esta manhã os trabalhos do novo Cais dos Pescadores de São Jacinto, após a Câmara ter garantido junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a licença ambiental necessária.

“Com a nova infra-estrutura de apoio à pesca artesanal, vamos cumprir o objectivo de potenciar a competitividade da zona e a valorização dos produtos da pesca artesanal, aumentando a funcionalidade dos serviços oferecidos aos pescadores e melhorando as suas condições de trabalho e de segurança”, refere o município.

Adjudicado em Março de 2018, o novo Cais dos Pescadores de São Jacinto representa um novo investimento da Câmara de 320 mil euros.