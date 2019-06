Nos Primavera Sound, primeiro "round" entre sol e chuva

É uma ecléctica e multifacetada edição do Nos Primavera Sound que arranca esta quinta-feira — a aposta num cartaz mais arriscado do que em anos anteriores reflectiu-se na venda de bilhetes, como já admitiu a organização do festival: em 2018, por esta altura, os passes gerais para os três dias estavam esgotados. O PÚBLICO esteve esta tarde no recinto do Parque da Cidade e os jornalistas e críticos de música Vítor Belanciano e Mário Lopes, com os fotojornalistas Adriano Miranda e Nelson Garrido, acompanham os três dias de festival. Leia tudo aqui.