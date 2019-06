Rendas acessíveis para ricos? Programa só serve “a famílias com rendimento acima da média”

Havia muitos receios e muitas críticas a apontar ao anunciado Programa de Arrendamento Acessível (PAA). As portarias que o detalham são publicadas hoje, em Diário da República. Conhecidos os pormenores, as críticas mantêm-se e sobra, ainda, uma dúvida principal: o programa só estará disponível para famílias com rendimentos muito acima da média da população. O primeiro a afirmá-lo é Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários que “duvida que haja senhorios interessados em entrar neste segmento”.

Menezes Leitão recorda que ao limitar as taxas de esforço aos 35%, e com os actuais preços das rendas de mercado, só as famílias de rendimentos mais elevados poderão aceder a este programa.

“Os valores que foram encontrados pelo Governo para montar este programa demonstram que está no caminho errado. Optou por alterar a lei do arrendamento e criar desconfiança no mercado. As rendas estão altas porque ninguém confia no arrendamento. E não é com programas como estes, em que há limites à renda, e obrigação do pagamento de seguros, que os proprietários vão começar a pôr mais casas no mercado. Este segmento de arrendamento só é acessível para famílias com rendimento acima da média.”

O BE, pela voz da deputada Maria Manuel Rola, também se junta às críticas, considerando que este programa não terá um “impacto substancial" nas zonas de maior pressão urbanística, Lisboa e Porto. “Deveria ter ido bastante mais longe”, lamenta em declarações ao PÚBLICO, considerando que abrangerá apenas “pessoas com rendimentos médios” e isso não ajuda a resolver o problema de habitação das famílias nem a controlar o mercado desenfreado.

Lembrando que o rendimento médio em Portugal é de 800 euros, a deputada frisa que o BE propôs aos socialistas que a taxa de esforço fosse superior à que veio a ser fixada, 35%, e que o valor máximo fosse 70% da renda e não 80% como ficou fixado.

De acordo com as simulações a que o PÚBLICO teve acesso, para se poder candidatar ao arrendamento de um T2 em Campo de Ourique (um apartamento de 95 metros quadrados, com cozinha equipada e sem estacionamento) e pagar uma renda de 982 euros, as famílias terão de apresentar comprovativos de rendimentos entre 2807 euros e 3509 euros.

No caso do T2 com as mesma características no Bonfim, no Porto, a renda de 654 euros está disponível para famílias com um rendimento situado no intervalo dos 1870 euros aos 2337 euros. Se o mesmo T2 estiver em Almada, e para pagar uma renda de 590 euros, só são elegíveis famílias com rendimentos entre 1685 euros e 2016 euros.

Todas estas simulações foram feitas tendo por base um apartamento de 95 metros quadrados, situado num piso elevado com acesso por elevador, com cozinha equipada, não mobilado, sem estacionamento, com um estado de conservação satisfatório e um certificado energético de classe C. Todas estas características são importantes, porque todas elas vão condicionar o limite da renda a cobrar, se o contrato de arrendamento for celebrado ao abrigo do Programa de Arrendamento Acessível.

Nas portarias publicadas esta quinta-feira em Diário da República pode ver-se qual é o limite geral de renda a cobrar em cada tipologia e em cada concelho para poder integrar este programa, assim como o rendimento máximo que pode aferir cada indivíduo ou agregado, por ano, para ser elegível para este programa

A portaria que define quais são os valores máximos de rendimento para efeitos de elegibilidade dos agregados habitacionais que podem beneficiar deste programa limita a 35 mil euros anuais o rendimento de uma pessoa, e a 45 mil euros no caso de duas pessoas. No caso de serem mais de duas, o rendimento pode crescer mais cinco mil euros por membro do agregado.

Na portaria que define qual é o limite geral máximo de renda a cobrar em cada concelho e em cada tipologia, pode ver-se, por exemplo, quais são os limites máximos de renda a cobrar em cada tipologia nos 12 concelhos que compõem o escalão quatro. São eles os municípios de Albufeira, Almada, Amadora, Castro Marim, Funchal, Lagos, Loulé, Loures, Matosinhos, Odivelas, Sintra, Tavira. Os limites são: T0 - 400 euros ; T1 - 600 euros; T2- 775 euros; T3 - 925 euros; T4 - 1025 euros; T5 - 1125 euros.

Voltando ainda às simulações a que o PÚBLICO teve acesso, e pegando no mesmo exemplo de um T2 de 95 metros quadrados, pode-se verificar que em Alcântara (Lisboa), esse apartamento teria uma renda de 846 euros no Programa de Arrendamento Acessível, que pode servir famílias com rendimentos entre 2418 euros e os 3023 euros. Se fosse em Campanhã, a renda desceria para os 499 euros e estaria acessível a famílias com rendimentos entre os 1426 euros e os 1783 euros. Em Évora esse mesmo apartamento teria uma renda de 428 euros, acessível a famílias com rendimentos entre os 1223 euros e os 1529 euros. Em Viseu a renda seria de 294 euros, acessível a rendimentos entre os 841 euros e os 1051 euros mensais. E para suportar uma renda de 254 euros desse mesmo apartamento em Castelo Branco, as famílias teriam de aferir entre os 725 euros e os 906 euros por mês.