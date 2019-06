Empréstimos poderão ser pagos com entrega de casa ao banco

Estava na primeira proposta apresentada pela arquitecta Helena Roseta, com o apoio da Lei de Bases do PS – a possibilidade de fazer uma dação em pagamento de imóveis no caso de haver dívidas aos bancos que os cidadãos não conseguem cumprir. Depois do período de consulta pública, e da chegada de muitos contributos, com a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal a manifestarem oposição a essa proposta, a possibilidade de entregar o imóvel habitado como pagamento das dívidas de crédito à habitação acabou por ser retirada da proposta socialista, e enquadrada num regime extraordinário. Contudo, ao final da tarde desta quarta-feira, a palavra “extraordinário” voltou a ser retirada da redacção do artigo, e a dação em pagamento voltou a estar prevista na proposta de Lei de Bases de Habitação apresentada pelos socialistas.

Esta é apenas uma das 46 alterações que a bancada socialista voltou a fazer à sua própria proposta, dando corpo ao “esforço de gigante” que João Paulo Correia, líder da bancada parlamentar do PS, diz que está a ser feito com o objectivo de ver aprovada uma Lei de Bases da habitação até ao final da legislatura.

De acordo com a redacção final da proposta do PS que está agora em cima da mesa, no artigo 48.º, dedicado ao crédito à habitação, escreve-se que “aos devedores de crédito à habitação que se encontrem em situação económica muito difícil pode ser aplicado um regime legal de protecção, que inclua, nomeadamente, a possibilidade de reestruturação da dívida, a dação em cumprimento, ou medidas substitutivas da execução hipotecária”. Na prática, a Lei de Bases remete para a redacção de um regime legal específico (que ainda tem de ser redigido e aprovado) e que poderá avançar de forma transitória. Foi o que já aconteceu em 2015, depois da intervenção da troika, para acudir precisamente aos “devedores em situação económica muito difícil”.

Todas estas alterações foram entregues durante a reunião do Grupo de Trabalho de Habitação, ontem ao final da tarde, no momento em que estava agendado o arranque das votações indiciárias das três propostas de lei. As votações ficaram agora agendadas para a próxima terça-feira – depois de os partidos terem pedido mais tempo para analisar as propostas. No final da reunião, o PCP declarou em conferência de imprensa que tinha chegado a “uma base de entendimento com o Governo” para viabilizar a nova Lei de Bases da Habitação.

Também em conferência de imprensa, o deputado socialista João Paulo Correia destacou como principais alterações a clarificação de que “o Estado promove o uso efectivo de habitações devolutas de propriedade pública e incentiva o uso efectivo de habitações devolutas de propriedade privada”. Para garantir a função social da habitação, “o Estado procederá prioritariamente à utilização do património edificado público, mobilizável para programas habitacionais destinados ao arrendamento”. Os imóveis públicos deverão servir prioritariamente para habitação de arrendamento acessível.

Entre as alterações propostas, o PS defende ainda a protecção adicional às pessoas e famílias em situação de especial vulnerabilidade, a existência de uma entidade pública promotora da Política Nacional de Habitação (tendo ir aqui ao encontro da proposta do Bloco de Esquerda, que defendia a criação de um Serviço Publico de Habitação), a criação da Carta Municipal de Habitação como o instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação, e que “as mais-valias resultantes de alterações de uso do solo proporcionadas por planos territoriais ou operações urbanísticas podem ser redistribuídas nos termos da lei ou afectas a programas habitacionais públicos”.

Também para ir ao encontro das propostas que haviam sido pedidas pelo PSD, a proposta socialista incluiu a criação de um subsídio de renda para famílias monoparentais ou numerosas em situação de especial vulnerabilidade. O PSD foi um dos partidos que pediu mais tempo para analisar estas propostas, e não fechou a porta à viabilização de algumas delas. Pelo PSD, o deputado António Costa e Silva limitou-se a pedir que a ideologia fique de fora do diploma. A votação final global da nova Lei de Bases da Habitação está prevista para 14 de Junho. com Lusa