Renda acessível permite poupar 240 euros num T2 de Campo de Ourique

Um proprietário que queira colocar o seu T2 em Campo de Ourique, com 95 metros quadrados, cozinha equipada, e sem estacionamento, no segmento do arrendamento acessível deverá cobrar menos 246 euros de renda para poder beneficiar de isenções fiscais. No mercado livre, a renda desse T2 seria de 1228 euros, enquanto que, no âmbito do programa de arrendamento acessível, a renda a cobrar desce para os 982 euros. Por outro lado, de acordo com as portarias que são publicadas esta quinta-feira em Diário da República, em todo o concelho de Lisboa, o preço máximo de renda a cobrar por um T2 é de 1150 euros​. Isto porque, as portarias definem os limites gerais de preço de renda mensal por tipologia e por concelho no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível (PAA).

