Governo diz que há “quebra de confiança” entre Estado e TAP

O Governo e a administração da TAP estão num ponto de quase ruptura por causa da atribuição dos prémios, pelo menos a avaliar pelo comunicado emitido pelo ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, que acusa o Conselho de Administração de “desrespeito” com os “valores de colaboração” e anuncia uma “quebra de confiança” entre Governo e a transportadora.

“O Ministério das Infra-estruturas e da Habitação discorda da política de atribuição de prémios, num ano de prejuízos, a um grupo restrito de trabalhadores e sem ter sido dado conhecimento prévio ao Conselho de Administração da TAP da atribuição dos prémios e dos critérios subjacentes a essa atribuição, não se revendo na conduta da Comissão Executiva que agiu em desrespeito dos deveres de colaboração institucional que lhe são conferidos”, escreve o ministro, que assinala que “o Governo e os representantes do Estado no Conselho de Administração da TAP tomaram conhecimento desta decisão, já consumada com o processamento dos salários referentes ao mês de Maio, pelos órgãos de comunicação social".

No comunicado de Pedro Nuno Santos, é dito que “este procedimento por parte da Comissão Executiva da TAP constitui uma quebra da relação de confiança entre a Comissão Executiva e o maior accionista da TAP, o Estado português” e informa-se que “o Governo solicitou a convocatória, com carácter de urgência, de uma reunião do Conselho de Administração para esclarecimento de todo o processo e para análise do dever de informação a que estão obrigados nos termos do acordo parassocial e nos termos da legislação em vigor”