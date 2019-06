Pepe falha final da Liga das Nações e abandona estágio da selecção

O defesa central Pepe vai falhar a final da Liga das Nações de futebol, agendada para domingo, e foi dispensado dos trabalhos da selecção nacional, revelou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota publicada no site oficial da FPP, Pepe sofreu uma fractura da omoplata no jogo frente à Suíça, na quarta-feira, das meias-finais da competição, e foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Por essa razão, o central de 36 anos, que actua no FC Porto, foi dispensado do estágio da selecção portuguesa, que prepara a final da Liga das Nações.

No Estádio do Dragão, Pepe foi titular frente aos helvéticos, mas teve de ser substituído aos 63 minutos, dando o seu lugar a José Fonte, numa altura em que o jogo estava empatado (1-1).

O seleccionador Fernando Santos está impossibilitado de chamar mais jogadores e, por isso, tem apenas dois centrais de raiz para a final, que são Rúben Dias e José Fonte. Danilo, que falhou as meias-finais por castigo, é habitualmente médio, mas também pode fazer essa posição.

No primeiro jogo da meias-finais da Liga das Nações, Portugal bateu a Suíça, por 3-1, com três golos do capitão Cristiano Ronaldo.

A segunda meia-final está agendada para esta quinta-feira, às 19h45, em Guimarães, com Inglaterra e Holanda a disputarem no D. Afonso Henriques a segunda vaga para a final.

A final da primeira edição da competição está marcada para domingo, às 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto.