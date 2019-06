Nos Primavera Sound: Ama Lou cancela concerto por problemas de saúde

A cantora londrina Ama Lou cancelou o concerto desta quinta-feira no festival Nos Primavera Sound, que arrancou às 17h, no Parque da Cidade do Porto, devido a problemas de saúde e por recomendação do médico de voz.

Numa nota publicada nas redes sociais, a organização do evento, que decorre até sábado, aponta uma “doença reincidente” que levou ao cancelamento das próximas duas semanas de concertos de Ama Lou para “tentar curar uma doença futura”.

Aos 19 anos, Ama Lou é um dos novos valores do r&b e da música soul, não tendo ainda nenhum álbum de estúdio gravado, mas vários EP, incluindo DDD, lançado em 2018.

Segundo a organização, e em resultado desta alteração, a portuguesa Mai Kino actuará pelas 19h15 desta quinta-feira, abrindo o Palco Seat, em vez de tocar pelas 17h30, como estava programado.

Este é o segundo cancelamento na última semana, depois de Kali Uchis também ter anulado a sua participação no festival, onde será substituída pelo produtor português Branko.

A oitava edição do Nos Primavera Sound tem como cabeças de cartaz do primeiro dia Solange, Danny Brown e Stereolab, num alinhamento que contava também com Dino D'Santiago, além de Mai Kino. O festival termina no sábado e vai ainda receber nomes como J Balvin, Interpol, James Blake e Courtney Barnett na sexta-feira, fechando com actuações de Erykah Badu, Jorge Ben Jor, Rosalía e Nina Kraviz, no sábado.