PJ detém empresário suspeito de matar casal em Amarante

A Polícia Judiciária deteve estar quarta-feira um empresário de 48 anos suspeito de ter morto a tiro, na semana passada, um casal junto a uma pastelaria de São Gens, no concelho de Amarante. Segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira pela PJ o homem foi detido em Varziela, no concelho de Felgueiras, estando indiciado pela prática de dois homicídios qualificados.

“Os factos, surgidos na sequência de um comportamento persecutório que o arguido vinha mantendo para com a vítima do sexo feminino, sua ex-namorada, ocorreram ao início da tarde do dia 28 de Maio de 2019, em Amarante”, refere o comunicado. A mulher teria 36 anos e o companheiro, proprietário da pastelaria junto à qual ambos foram atingidos, 46 anos. O homem morreu no local e a mulher, gravemente ferida, ainda foi transferida para um hospital, onde acabou por morrer.

“Na ocasião, na via pública, após ter efectuado acção de vigilância a espaço frequentado pelas vítimas, o arguido, munido de uma espingarda caçadeira, efectuou dois disparos que provocaram a morte do casal”, acrescenta a PJ.

O detido vai ser presente a um juiz de instrução para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.