Militar que estava internado em Lisboa já teve alta

O militar do Exército que tinha sido sujeito a um transplante de fígado “já teve alta”, mas ainda não são conhecidas as causas do internamento, informou esta quarta-feira à agência Lusa a porta-voz daquele ramo das Forças Armadas.

De acordo com a major Elisabete Silva, o militar que foi sujeito a um transplante de fígado, depois de se ter sentido mal durante uma prova, em 14 de Maio, em Santa Margarida da Coutada, no distrito de Santarém, “já teve alta do Hospital Curry Cabral”, em Lisboa.

A porta-voz do Exército esclareceu também que ainda não há “conhecimento sobre as causas” do incidente e que “continuam a decorrer as diligências”.

Na altura do internamento, a major Elisabete Silva tinha adiantado que o agravamento da função hepática do militar justificou a cirurgia e que a informação transmitida inicialmente de que o militar teria sofrido um golpe de calor estava descartada.

Os restantes militares que frequentam o mesmo curso do militar que esteve até agora internado e realizaram a prova em Santa Margarida foram submetidos a uma colheita de sangue, no âmbito de um processo de averiguações das causas da ocorrência.

“Relativamente à avaliação clínica dos 164 militares que efectuavam análises clínicas no âmbito do curso de promoção a cabo, apresentam valores normais sem relevo clínico”, esclareceu.