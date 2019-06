Governo recua e não há concurso para alunos do profissional entrarem no superior

Os alunos que terminam cursos profissionais do ensino secundário já não vão poder candidatar-se ao ensino superior através de concursos especiais no próximo ano lectivo. O Governo pôs em “stand-by” a medida, que anunciou em mais de uma ocasião. O presidente da Comissão Nacional de Acesso, João Guerreiro, diz que “não havia tempo” para mobilizar os estudantes. A solução também não convencia várias instituições do sector.

