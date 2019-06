Votação sobre salários de técnicos superiores de diagnóstico adiada

A votação relativa aos salários dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica foi nesta quarta-feira adiada, a pedido do PSD, na comissão parlamentar de saúde. Os sociais-democratas argumentaram que é necessário esperar pela publicação do decreto de execução orçamental. “Esperamos que esta posição do PSD não seja o prelúdio de um recuo nesta matéria”, disse ao PÚBLICO o deputado do BE, Moisés Ferreira.

Este adiamento significa que deixa de haver uma data previamente marcada para se discutir e votar o tema. Esse calendário fica dependente da aprovação do decreto. O assunto mereceu muita discussão na reunião desta manhã.

“O PSD adiou a votação sobre a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica​, sugerindo o adiamento sem data. O Bloco não aceita que esta matéria seja enviada para as calendas gregas e que se brinque com a carreira e com as vidas destes profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde”, disse ao PÚBLICO o deputado Moisés Ferreira. O parlamentar teme que este pedido dos sociais-democratas sugira um recuo: “Queremos a votação desta matéria o mais rapidamente possível, pelo que sugerimos que a matéria seja agendada proximamente. Esperamos que esta posição do PSD não seja o prelúdio de um recuo nesta matéria.”

À beira do final da sessão legislativa, esta votação ameaçava ser uma coligação negativa (só o CDS não apresentou uma apreciação parlamentar própria). BE, PCP e PSD apresentaram propostas de alteração ao decreto-lei do Governo, aprovado em Conselho de Ministros a 24 de Janeiro, que estabelece as regras de progressão da carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica e, em Abril, o cenário de todos contra o PS já havia sido antecipado pelo PÚBLICO, na sequência da sua discussão em plenário.

Logo nessa ocasião, o PSD acusou o Governo de ter criado um problema e de o ter gerido mal. “Parece que este Governo deseja cada vez mais o confronto com os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros e agora técnicos de diagnóstico. A Assembleia da República está obrigada a corrigir os erros do Governo”, salientou a deputada Ângela Guerra.

Na mesma altura, o Bloco de Esquerda explicava que o diploma não reconhecia a devida importância a estes profissionais. “A aplicar-se, colocará cerca de 97% dos técnicos na base na carreira, fazendo com que quem estava em categorias superiores recue para a base. A aplicar este decreto, apagar-se-á tempo de serviço e pontos obtidos. Teremos pessoas com dez ou 20 anos de serviço na primeira categoria e sem hipóteses de progredir na carreira”, afirmou, então, o deputado Moisés Ferreira.

Do lado do PCP, Carla Cruz lembrava que estas matérias são da esfera da negociação colectiva e não tiveram o apoio dos sindicatos. “O decreto-lei publicado dois anos depois do diploma da carreira defrauda as legítimas aspirações dos trabalhadores. Faz tábua rasa dos anos de trabalho e das competências destes profissionais. Consideramos isso inaceitável”.

Apesar de não ter apresentado nenhuma apreciação parlamentar, o CDS considerou, em Abril, que “o Governo demonstrou falta de consideração nas negociações, faltou às promessas e fingiu que negociou” e que o decreto-lei feria “gravemente os direitos dos profissionais” (Isabel Galriça Neto).