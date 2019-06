Abertas candidaturas para Universidade de Verão do PSD 2019

A edição deste ano Universidade de Verão do PSD realiza-se entre 26 de Agosto e 1 de Setembro, em Castelo de Vide. As candidaturas já estão abertas e podem ser entregues até 10 de Julho.

Esta semana de formação política destina-se aos militantes da JSD, a jovens quadros do PSD e a independentes, “preferencialmente no escalão etário entre os 18 e os 30 anos”.

Há um ano, Marcelo esteve escola de formação política de jovens, mas à distância.

A iniciativa, que é uma organização conjunta do PSD, da JSD, do Instituto Francisco Sá Carneiro e do PPE, realiza-se desde 2003 e tem recebido políticos de outros partidos, nomeadamente do PS. Foi muitas vezes aproveitada pelos líderes do PSD para a rentrée política após as férias. Rui Rio esteve na edição de 2018 e é esperado este ano já que a iniciativa acontece a um mês das eleições legislativas.