DGS sugere que se avalie comparticipação de vacinas enquanto não estão no plano nacional

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, sugeriu, na audição que se realizou nesta manhã no Parlamento, que se avalie a hipótese de as vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para rapazes serem comparticipadas, enquanto não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Para esta responsável, a discussão não tem de ser entre “tudo ou nada”, entre estarem incluídas no plano ou de todo excluídas.

“Peço imensa desculpa, senhores deputados, mas nunca ouvi esta discussão”, disse, quando ouvida na comissão de saúde sobre esta matéria e a pedido do PCP. Graça Freitas defendeu que se pode estudar esta possibilidade, “mesmo que tenha critérios para mais tarde entrar no Plano Nacional de Vacinação”. Tendo em conta que “as decisões colectivas são mais morosas”, justificou, há um “intervalo” de tempo durante o processo de se incluir ou não aquelas vacinas no plano que criar uma “margem” para se equacionar a hipótese de ajudar as famílias na comparticipação.

Graça Freitas esclareceu não ser verdade que a Direcção-Geral de Saúde tenha decidido não incluir aquelas vacinas no plano nacional: “Não há nenhuma decisão de não incluir coisíssima nenhuma”, afirmou aos deputados, ressalvando, no entanto, que outra discussão é de saber “se esta é a altura ideal de incluir ou não”. Esta responsável deixou claro que a posição da entidade que dirige é a de, por princípio, defender a vacinação. A questão, sublinhou, é que há vários níveis de ponderação, que passam por questões técnico-científicas, por avaliação de custos-efectividade, e ainda por avaliações, que são depois do poder político, de custo-oportunidade, ou seja, de saber, com “orçamentos limitados”, onde se põe “o investimento”, decisão que, ressalvou, já não é técnica nem cabe a este organismo de saúde.

Tendo em conta que o papel da DGS neste processo é o de dar aos decisores políticos a melhor informação disponível sobre o tema no momento, Graça Freitas aproveitou para dizer aos deputados que já tinha informado a tutela sobre algumas conclusões da reunião da comissão técnica de vacinação, que decorreu na terça-feira, e na qual nem todos os peritos têm a mesma opinião. Por exemplo: dos 22 especialistas daquele grupo, há 12 que consideram que “haveria benefício” em “expandir a vacinação ao sexo masculino” no caso do HPV e dez que optam pelo reforço da vacinação do sexo feminino. “A tutela tem informação e tomará a decisão final”, disse Graça Freitas, traçando uma analogia com a prática clínica, na qual os diagnósticos nem sempre são fáceis e há diferentes opiniões.

Ponto assente parece ser o de que aquelas vacinas são seguras, efectivas e têm qualidade, mesmo que umas confiram imunidade de grupo e outras não, mesmo que as doenças sejam diferentes na frequência e na mortalidade. “Nós somos completamente pró-vacinação, não há dúvida”, disse, ressalvando, no entanto, que existem outros factores que não apenas técnicos nestas decisões. Ou seja, “sempre que houver condições” e mediante “critérios”, o “alargamento do Plano Nacional de Vacinação é desejável”, afirmou.