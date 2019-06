Agustina

Tristíssimos com a morte de Agustina Bessa-Luís, eu e minha mulher, seus dedicados leitores tal como somos do PÚBLICO, não podemos deixar de agradecer ao nosso diário a maravilhosa e justa homenagem que lhe prestam na edição de ontem ao dedicar-lhe 7 páginas. Agustina merece-as. E, como “cereja no topo do bolo”, a opinião de Miguel Esteves Cardoso. Obrigado Agustina, descansa em paz. Obrigado PÚBLICO pela atenção dada a quem a bem merece.

Manuel Gonçalves, Braga

Agustina - a Sibila escritora

No belo Museu Ferreira de Castro, sito em Sintra e a visitar, tratei da correspondência entre Agustina Bessa-Luís e o escritor, Ferreira de Castro. Já passaram vinte anos e tenho algumas memórias da primeira carta endereçada ao autor de A Selva, manuscrita com letra miúda e homogénea de fino recorte a caneta de tinta permanente preta. À época, Castro já era afamado, lido e aclamado. Agustina, a iniciar-se, pedia, cortês, opinião sobre “os caminhos da escrita”. Ferreira de Castro tinha por lema: "Toda a carta tem resposta”, respondeu. Foi a primeira de dezenas de missivas trocadas, onde a elegância, a eloquência, e a camaradagem foram pedras basilares. Estou-lhes grato pelo que me ensinaram da sabedoria da língua de Camões.

Maria Agustina Bessa-Luís era crente que “viveria” após o falecimento. Almas do seu timbre, o Cosmos não as esquece. Oxalá se cumpra, na Eternidade, a sua crença!

Vítor Colaço Santos, Areias

E acabar de vez com o SIRESP?

Quando inicialmente o SIRESP foi pensado poderia fazer sentido construir uma infra-estrutura dedicada para aquelas funções, com aquela tecnologia. Na altura em que foi finalmente contratado e implementado, haveria já muitas dúvidas sobre a pertinência dessa opção e passemos ao lado da atipicidade do processo do concurso, com uma única proposta recebida, e o ziguezague da adjudicação/anulação/readjudicação.

Nas tragédias de 2017 ficou patente que o sistema tinha bastantes deficiências e limitações. Que para lá das atipicidades do negócio era necessário e fundamental que funcionasse mesmo e bem. Daí para cá muito se fala em investir/gastar dinheiro para melhorar o seu desempenho e disponibilidade.

Se há 15 anos era questionável a necessidade de construir uma rede dedicada, hoje, com o enorme desenvolvimento posterior das redes móveis, dúvidas não há. Parece-me que por mais euros que lá se coloquem, nunca fica resolvido o problema da obsolescência tecnológica e dos custos crescentes que ela acarreta. Não fará mais sentido acabar de vez com uma coisa que, ainda por cima, já nasceu velha?

Carlos J F Sampaio, Esposende