A Catalunha sempre foi um parceiro comprometido e confiável na construção do projeto europeu e contribuiu ativamente para definir a Europa diversificada de hoje e de amanhã. Ao contrário dos apoiantes do “Brexit”, a Catalunha nunca desistiu da sua sensação de ser europeu nem da sua convicção de fazer parte da União Europeia. Nós dizemos sim à Europa.

A sociedade catalã mostrou o seu engajamento com o projeto comum participando ativamente, comparecendo 13 pontos percentuais acima da média europeia, nas eleições para o Parlamento Europeu, o único órgão da UE diretamente eleito que representa mais de 500 milhões de cidadãos. Nós, como democratas, devemos exigir que todos aqueles que legitimamente conquistaram o seu lugar no Parlamento Europeu possam representar os seus cidadãos e trabalhar para defender a sua visão de uma Europa inclusiva, social e melhor nos próximos cinco anos.

Quando o Parlamento Europeu se reunir pela primeira vez em 2 de julho, a Europa poderá ver em primeira mão os esforços de alguns para privar os eleitos e seus eleitores dos seus direitos políticos e democráticos por razões puramente políticas. Isso não é novidade. No mês passado, o Parlamento espanhol e o Senado suspenderam cinco funcionários eleitos, todos ex-membros do governo catalão que estão atualmente em julgamento, das suas funções como representantes. Apesar de terem concorrido e vencido as eleições legalmente, tomaram assento no parlamento e ainda aguardam uma sentença do seu julgamento, foram-lhes negados os seus direitos políticos.

Na semana passada, o ex-presidente catalão Carles Puigdemont e o ex-ministro Toni Comín tiveram o acesso negado ao Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, outros eurodeputados recém-eleitos da Espanha não só conseguiram entrar no prédio, mas alguns até receberam o distintivo oficial. Para evitar esta contínua situação, a actual presidência do Parlamento Europeu, liderada por Antonio Tajani, ordenou ao seu Secretário-Geral que suspendesse todas as acreditações, actuais e futuras, dadas aos eurodeputados espanhóis recém-eleitos.

Um terceiro deputado eleito que poderia ser impedido de tomar o seu lugar é Oriol Junqueras, o principal candidato da Aliança Livre Europeia, que até agora passou 19 meses em prisão preventiva. O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenções Arbitrárias exigiu recentemente a libertação imediata do Spitzenkandidat e de outros dois que estão sendo julgados em Madrid. Segundo o grupo da ONU, estes estão encarcerados pelas suas ideias políticas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Privar os direitos políticos a autoridades eleitas não se adequa a uma democracia europeia moderna. A legitimidade do Parlamento Europeu poderia ser colocada à prova se os direitos das pessoas eleitas pelo povo não fossem totalmente protegidas e se não estivessem presentes no dia 2 de julho, em Estrasburgo, como representantes legítimos e democraticamente eleitos.

Tradicionalmente, os eurodeputados catalães têm sido parceiros activos no projecto europeu. Estiveram presentes em importantes debates europeus e sempre estiveram do lado dos defensores dos direitos e liberdades fundamentais. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras e Toni Comín, ex-membros do governo catalão que estão atualmente no exílio ou em prisão preventiva, foram eleitos por 1.720.500 cidadãos da Espanha e da Catalunha para representá-los no Parlamento Europeu. Se estes três eurodeputados catalães não tiverem permissão para participar na próxima legislatura, a Europa não só terá perdido três membros activos e pró-europeus ao seu serviço, como também terá perdido outra oportunidade de mostrar ao mundo que isto é possível, um espaço de liberdade, democracia e direitos fundamentais.

Ministro dos Negócios Estrangeiros da Catalunha