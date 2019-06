Será que a banca aprendeu alguma coisa? A prevalência curtotermista

O curtotermismo gestionário centra a sua atenção na sistemática “navegação à vista” do apuramento preferencial dos resultados trimestrais. Suportados na permissividade dos “accionistas contentes”, dos investidores institucionais desinteressados objectivamente das empresas em favor das rendabilidades, dos políticos, reguladores e supervisores e com o aplauso dos analistas e agências de notação financeira, tem sido possível à gestão bancária executar uma sucessão encadeada de políticas de curto prazo em desfavor de uma verdadeira e estrutural abordagem estratégica. Sejamos claros, se a banca detesta a estratégia, a portuguesa nem nela pensa!

Tudo isto tem consequências gravosas na própria identidade, cultura e funcionamento dos bancos e no próprio enquadramento macroeconómico. De facto – e com a excepção da substituição da cultura BPI pela da La Caixa – a banca portuguesa é hoje estrategicamente aculturada, pelo exercício das práticas generalizadas imediatistas com profundo impacto na economia e imagem corporativa.

E seria do mínimo bom senso e honestidade intelectual aceitar-se que quem hoje gere no topo foi, na sua generalidade, quem exerceu as mais altas funções de direcção central no tempo do “acrescento de valor para os accionistas”, do “financiamento de partes relacionadas”, do “earnings management” e da alavancagem desenfreada.

Dir-se-á que esta visão curtotermista já faz parte da expressão mais abrangente do capitalismo financeiro, imposto pelos mercado e sistema financeiros. Só que a responsabilidade dos políticos e supervisores é sobre o perigo da contaminação e “mimetismo” do curtotermismo à economia real, através das carteiras bancárias de clientes e propensão à respectiva “financiação”.

E tudo começou há trinta anos! quando nenhum dos maiores e mais fortes investidores privados no processo de reprivatização da banca portuguesa se manteve como tal, utilizando, ao contrário, as mais-valias obtidas na capitalização dos seus próprios negócios de origem.

Os relatórios de actividade bancária continuaram a ser, ainda hoje, simples e aborrecidos exercícios de retórica. Distingue-os os números, os indicadores e o crescimento, não a opção estratégica definida, a visão gizada pelas suas lideranças, a diferenciação necessária ou a missão implementada pelos seus executivos.

Passámos a ter a decisão de crédito originada em centros de poder encapotados, inacessíveis, quase secretos e a funcionar em perfeito circuito fechado, sob o axioma de gerir crédito bancário chega para gerir riscos financeiros.

Criou-se a visão cada vez mais asséptica da realidade empresarial dos clientes e dos constrangimentos da sua actividade, com propensão a modelar e estandardizar os procedimentos e diagnósticos que suportam a relação bancária. Passámos a ter o crédito fora da mútua confiança entre contraentes. Em complemento, a morosidade transformou-se num “acidente de crédito”, só digno de atenção e actuação quando ultrapassa níveis de sustentabilidade sistémica, definidos externamente ao sector e respectivas instituições. Mas também e na verdade, o cliente perdeu importância em relação aos segmentos de mercado – perdem-se ou ganham-se quotas não clientes, a título individual. A banca segmentou o negócio ao nível do produto que é preciso vender no momento, para se atingirem objectivos que têm um ocasional conteúdo táctico curtotermista.

A quimera da universalidade bancária na globalização dos mercados (ser competitivo – quando não, pretender liderar – em todos os segmentos de mercado, a todo o tempo e em todos os lugares) é algo cada vez mais difícil de atingir. E uma das razões principais para isso deriva do facto de a cultura corporativa estar cada vez mais longe dos destinatários de “final de linha” das redes. O contínuo gigantismo das instituições não facilita o objectivo da “excelência corporativa” e, através dela, a capacidade de se regenerar sem conflito nem entraves estruturantes.

Para além da demonstrada irracionalidade nas opções pela busca do ganho a curto prazo, foi a própria banca que criou as condições para não confiarmos/acreditarmos nas tradicionais “tábuas sagradas” corporativas – balanço e conta de exploração – como expressão correcta das suas liquidez, solvabilidade e rentabilidade.

Fernando Ulrich escandalizou os ingénuos ao anunciar que entre 2001 e 2017 houve uma “destruição de capital” na banca portuguesa no montante global de € 35,5 mil milhões equivalente a 19% do PIB em 2016. Só que o estudo do Banco BPI ainda continua incompleto e “em construção”, já que não está feito a acrescento entre 2014 e 2019.

Foi moda entre a comunidade bancária portuguesa a justificação da “herança …” para todos os erros e problemas transcorridos. Entretanto, foi a vocação tradicional prestamista que esteve sempre subjacente a todas as heranças bancárias – isto é, a busca das alternativas mais atractivas mas também mais acessíveis e de maior risco para gerar resultados imediatos.

Quando a realidade se impôs e contrariou as expectativas, outro axioma sempre renasceu na prática bancária, ainda hoje sistematicamente repetido: é mais prudente errar em unanimidade do que tentar diferenciar, com risco da originalidade no prejuízo.

E, aqui, é à comunidade no seu geral que deve ser dirigida a grande questão: e se as continuadas dificuldades de sobrevivência do sector financeiro português tiverem como origem não os condicionamentos conjunturais do “credito mal parado” mas sim uma estruturante prática gestionária muito difícil de ser revertida?