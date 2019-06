IP extingue equipas de manutenção ferroviária e subcontrata privados

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai retirar 33 trabalhadores afectos à manutenção de via e substituí-los por contratos de prestação de serviços a realizar com empresas privadas. A medida implica a extinção dos designados “centros de manutenção ferroviária” de Alfarelos, Régua, Nine e Esmoriz.

