Perguntas & Respostas: o que precisa de saber sobre a Liga das Nações

Por que razão foi Portugal escolhido como anfitrião desta fase final?

Até Março de 2018, prazo limite determinado pela UEFA, foram apresentadas três candidaturas à organização da final four. Como, curiosamente, tanto a proposta portuguesa como a polaca e a italiana vinculavam países que integraram o Grupo 3 da Liga A, o vencedor desse grupo teria sempre mais hipóteses de ser escolhido.

Qual o valor respeitante ao prémio que está reservado ao vencedor do torneio?

No total, e contabilizando as receitas que já encaixou com o apuramento para a final four, o vencedor arrecadará 10,5 milhões de euros. O finalista receberá nove milhões, o terceiro classificado oito e o quarto sete milhões.

Que simbolismo existe por detrás do troféu que vai ser entregue à selecção que conquistar a competição?

O troféu em causa, que será entregue pela primeira vez, representa as 55 federações que compõem a UEFA. É feito de prata, pesa 7,5 kg e tem 71 cm de altura, tendo sido idealizado em Portugal e produzido em Itália.

Ainda existem bilhetes disponíveis para os jogos?

Segundo informação da UEFA, ontem só restavam “alguns lugares” para as meias-finais. Ao final da tarde, eram 200 os ingressos disponíveis para o Portugal-Suíça , sendo que foram postos à venda também bilhetes de visão limitada para compra online. Para o Holanda-Inglaterra, em Guimarães, havia ontem menos de 150 bilhetes, enquanto para a final

no domingo ainda existe alguma oferta, estimando-se que a procura dispare quando forem conhecidos os finalistas.