Morreu o ex-presidente da UEFA Lennart Johansson

O sueco Lennart Johansson, antigo presidente da UEFA entre 1990 e 2007, morreu esta quarta-feira aos 89 anos, anunciou a Federação Sueca de Futebol.

Em comunicado, a federação indicou que Lennart Johansson, ex-presidente da UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) e ex-vice-presidente da FIFA (Federação Internacional de Futebol), morreu aos 89 anos após “uma curta doença”.

“O futebol sueco está de luto. Lennart Johansson morreu. Os nossos pensamentos vão para a família e para os mais próximos”, referiu a federação.

Na nota, o presidente da federação sueca, Karl-Erik Nilsson salientou que Johansson foi “o mais importante líder internacional de futebol sueco”.

Lennart Johansson, nascido em Bromma (Estocolmo) em 1929, iniciou a sua carreira como funcionário do AIK, na secção de ‘bandy’, uma espécie de hóquei no gelo mas com baliza e campos maiores, de onde mais tarde foi para o futebol e do qual fez parte durante três décadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Johansson foi presidente da Associação dos Clubes Profissionais Suecos (1984-1991) e liderou a Federação Sueca de Futebol (1985-1990), a partir da qual acedeu à liderança do futebol europeu e mundial.

Durante o tempo em que esteve ao comando da UEFA, Johansson manteve uma disputa com o suíço Sepp Blatter.

Depois de perder as eleições para ser reeleito como presidente da UEFA em 2007 contra o francês Michel Platini, regressou à Suécia para se concentrar inicialmente na promoção do “bandy”, o desporto em que iniciou a sua carreira.