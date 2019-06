Benfica é o primeiro clube europeu a aceitar pagamentos com criptomedas

O Benfica anunciou esta quarta-feira que estabeleceu uma parceria para permitir o pagamento de produtos oficiais e bilhetes na loja online do clube com recurso a criptomoedas.

Ao assinar um acordo com a Utrust, empresa portuguesa sediada na Suíça, o emblema lisboeta apresenta-se como “o primeiro grande clube de futebol europeu” a aderir a este método de pagamento, já disponível no site e no app do Benfica.

A Utrust​ desenvolveu um sistema semelhante ao PayPal, mas para a circulação e gestão de criptomoedas (onde estão incluídos os bitcoins), indica o Benfica em comunicado.

O clube da Luz considera este acordo vai permitir “potenciar a estratégia de e-commerce do clube e, em particular, expandir a sua audiência global, aproximando os adeptos, utilizadores de criptomoedas em Portugal e no estrangeiro e aceder a uma base de clientes mais ampla”.

Na mesma nota, o CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, considerou este acordo “emocionante na história” do clube. “Queremos estar na linha da frente no que toca a adoptar novas tecnologias e proporcionar aos nossos apoiantes a melhor experiência online.” Já Nuno Correia, co-fundador da Utrust, admite a importância da parceria com o clube “para o ecossistema blockchain como um todo”.

A Utrust​ tem cerca de 50 funcionários em vários escritórios: Londres, Suíça, Braga e Lisboa.