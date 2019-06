Queixa de violação contra Cristiano Ronaldo terá sido retirada

A queixa de violação contra Cristiano Ronaldo, apresentada pela norte-americana Kathryn Mayorga e cuja investigação policial foi reaberta no ano passado, já terá sido retirada, noticiou a Bloomberg na noite de terça-feira. A desistência foi comunicada em Maio a um tribunal de Las Vegas, no Nevada, Estados Unidos.

O documento judicial citado pela Bloomberg não indicará, no entanto, se Mayorga chegou a algum acordo extrajudicial com o futebolista português.

A Bloomberg tentou obter uma reacção junto das equipas legais de Mayorga e Ronaldo, mas sem sucesso. Também as autoridades de Las Vegas não se mostraram disponíveis para confirmar a notícia.

Em Outubro de 2018, a polícia de Las Vegas anunciou que reabrira, no mês anterior, uma investigação a uma queixa de violação originalmente apresentada em 2009 por Kathryn Mayorga.

A história do encontro em que o crime teria ocorrido foi contada numa entrevista à revista alemã Der Spiegel. A ex-modelo norte-americana afirma que o jogador português a terá obrigado a praticar sexo anal, apesar de ter pedido várias vezes que Ronaldo parasse. Revelou ainda que o internacional português lhe terá dito após a relação sexual que era “um bom rapaz 99% das vezes” e que não sabia “de onde vinha o 1%”.

Posteriormente, Mayorga chegou a um acordo com o jogador: em troca de 375 mil dólares (cerca de 323 mil euros), a norte-americana assinou um acordo de confidencialidade que a proibia de nomear o jogador português no âmbito do caso.

Cristiano Ronaldo sempre negou publicamente a acusação, mas viu-se, em 2018, envolvido numa acção cível que pedia a anulação do acordo de confidencialidade e que o acusava de vários crimes: agressão e abuso sexual, imposição intencional de sofrimento emocional, coacção e fraude, chantagem e conspiração, difamação, abuso de direito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A acusação teve na altura consequências desastrosas para o actual clube do craque português, a Juventus, cujas acções caíram 15%.

Em Março, o New York Times escrevia que a Juventus, campeã nacional italiana, não iria participar na Liga dos Campeões Internacional, que se realiza nos EUA, para evitar que Ronaldo pudesse ser detido pelas autoridades norte-americanas.