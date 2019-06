As notícias da morte da sua carreira foram muito exageradas: Woody Allen volta a filmar - na Europa

Quando, em Janeiro de 2018 e no auge do fervor de denúncias do movimento #MeToo, o nome de Woody Allen voltou a ser associado ao alegado abuso sexual da sua filha Dylan, a discussão voltou-se para o potencial fim da sua carreira. Um ano e meio depois, a resposta surgiu sob a forma de um comunicado da produtora MediaPro, que anunciou que as filmagens do novo filme de Woody Allen, uma comédia romântica passada e rodada em San Sebastian, em Espanha, e que tem protagonistas como Cristoph Waltz, Gina Gershon, Louis Garrel e Elena Anaya, começam já em Julho.

O título provisório do filme é Wasp2019 e é “a história de um casal americano que vai ao Festival de Cinema de San Sebastian. Eles vêem-se envolvidos na magia do festival e na magia e encanto de Espanha e na fantasia dos filmes. Ela tem um caso com um realizador francês e ele apaixona-se por uma bela mulher espanhola”, descreve a produtora MediaPro, que trabalha com Allen há 14 anos. O filme será co-produzido pela Gravier Films e os detalhes para já conhecidos indiciam um projecto semelhante aos que têm marcado a última parcela da carreira de Allen - filmes passados em cidades que não a sua Nova Iorque, que lhe dão incentivos para filmar através das suas film commissions como foi o caso de Paris, Barcelona, Roma ou São Francisco. Allen recebeu o prémio carreira no Festival de San Sebastian em 2004 e o prémio de melhor filme em 2008 por Vicky Cristina Barcelona.

A rodagem decorrerá de 10 de Julio a 23 de Agosto e voltará a contar com o director de fotografia Vittorio Storaro e com o actor o Wally Shawn (Os Dias da Radio, Sombras e Nevoeiro, Manhattan) bem como com nomes como o de Elena Anaya (Mulher Maravilha, Lúcia e o Sexo), Louis Garrel (Os Sonhadores), Gina Gershon (Bound) ou Sergi López (O Labirinto de Pan) e Cristoph Waltz (Django Libertado, Sacanas sem Lei, Spectre). São nomes que, ao contrário dos de Greta Gerwig, Colin Firth, Timothée Chalamet, Michael Caine ou Rebecca Hall, que prometeram não voltar a trabalhar com Allen, vão ser as suas estrelas apesar do abalo à sua reputação.

“As notícias da minha morte foram muito exageradas” é a batidíssima frase de Mark Twain que se aplica agora à carreira de Woody Allen, cineasta amado e prolífico que no último ano se tornou também em mais uma criticada figura de Hollywood envolta em acusações de violência e assédio sexual. Allen defrontou-se com uma nova atitude da opinião pública e dos media perante as alegadas vítimas: o momento MeToo, pós-Weinstein e tantos outros casos, dava-lhes novos ouvidos, nova atenção crítica e novo destaque.

Dylan Farrow dizia publicamente desde 2014 ter sido sexualmente agredida pelo pai aos sete anos; em Outubro de 2017, em pleno fervor #MeToo, perguntava no Los Angeles Times porque nunca a tinham ouvido; em Janeiro de 2018, poucos meses da primeira investigação sobre o alegado comportamento predatório do produtor Harvey Weinstein, dava a sua primeira entrevista televisiva sobre o tema. O irmão e jornalista Ronan Farrow, autor de uma das investigações basilares sobre Weinstein, juntava à sua voz à de Dylan. Allen voltava a negar as acusações, lembrando que durante a infância de Dylan as acusações foram investigadas e que nada foi comprovado. Meses mais tarde, dizia que ele próprio devia ser um rosto #MeToo.

O seu contrato com a Amazon Studios, que se assumira como a sua distribuidora, caiu por terra, cancelada a estreia norte-americana do seu filme mais recente, A Rainy Day in New York, e Allen processou o gigante tecnológico. A Amazon, por seu turno, alegou que os comentários de Allen sobre o movimento #MeToo “sabotaram” os planos de estreia do filme. Javier Bardem, Diane Keaton, Alec Baldwin ou Anjelica Huston saíram em sua defesa mas a questão já se levantava: poderia o realizador de 83 anos “voltar a trabalhar em Hollywood?”, como perguntava o New York Times; “a carreira de Woody Allen acabou - mas porque é que demorou tanto?”, questionavam-se os críticos do site Indiewire.

Meses depois, Woody Allen estava oficialmente numa pausa - pelo menos segundo os seus parâmetros, visto que nos últimos 44 anos estreou um filme todos os anos. O seu 50.º filme seria o último? Quis publicar as suas memórias, mas as editoras rejeitaram-no, algo impensável anos antes. Mais tarde, anunciava-se um projecto para 2020, mas nada de concreto se sabia. A vaga #MeToo perdia força global, alguns dos seus visados (e autores confessos de actos impróprios, como Louis C.K., que actuou numa pequena sala em Lisboa há semanas pela primeira vez) tentavam voltar às suas carreiras, os julgamentos de Harvey Weinstein ou Kevin Spacey começavam a preparar-se. Os votos de nunca mais trabalhar com certas figuras baixavam de volume e a credibilidade de Dylan Farrow e Woody Allen diluíam-se no tempo, com o fervor da discussão sobre se ele é um caso Roman Polanski na carreira e na vida pessoal ou sobre se Farrow terá sido manipulada pela mãe, Mia Farrow, a diminuir.

Agora, pelo menos algumas respostas parecem perfilar-se: a carreira de Woody Allen não acabou, com o 51.º filme em pré-produção, mas continua a ser-lhe difícil trabalhar em Hollywood - o New York Times confirma esta quarta-feira que “Allen se tornou persona non grata em Hollywood” - tendo aqui um elenco maioritariamente europeu e uma produção também europeia. Mantém-se ainda uma incógnita se o futuro filme será distribuído nos EUA e se estas notícias do regresso de Allen gerarão controvérsia pública comparável há de 2018.