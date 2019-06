Não demora a encontrá-lo, mas tarda em despedir-se

É um objecto peculiar, o oitavo álbum dos The National, sucessor de Sleep Well Beast. É-o pelo contexto que o viu nascer, inspirado em parte por um filme criado em paralelo à gravação pelo realizador Mike Mills (que se tornaria também produtor do disco). É-o por, nele, o vocalista e figura central da banda, Matt Berninger, partilhar os holofotes com uma série de mulheres vocalistas (de Sharon Van Etten a Gail Ann Dorsey, antiga baixista de David Bowie, passando por Lisa Hannigan, Kate Stables, que conhecemos enquanto This is the Kit, ou pela francesa Mina Tindle, mulher de Bryce Dessner). É-o, por fim, por ser obra longa, com 16 temas espalhados por quase 70 minutos.

Continuar a ler