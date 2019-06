Melania usa Dolce & Gabbana para se encontrar com Isabel II

Melania Trump usou um vestido Dolce & Gabbana branco abaixo do joelho com gola e cinto azul-marinho e um chapéu personalizado de Herve Pierre para se encontrar com Isabel II, nesta segunda-feira, no Palácio de Buckingham. A primeira-dama norte-americana tem vestido vários costureiros de maisons europeias durante a sua visita ao Reino Unido.

O presidente dos EUA, Donald Trump e a primeira-dama, almoçaram com a rainha e fizeram uma visita à Abadia de Westminster, onde lhes foi mostrada uma colecção de objectos significativos na relação entre os dois países.

No domingo, a primeira-dama norte-americana abandonou Washington num vestido Gucci que mostrava imagens de alguns dos marcos londrinos como o Big Ben, a Tower Bridge ou o autocarro de dois andares. Quando saiu do Air Force One em Stansted, Inglaterra, vestia saia e casaco e uma blusa Burberry.

Na terça-feira, o casal presidencial ofereceu um jantar na residência do embaixador norte-americano, em Londres, onde estiveram presentes o príncipe Carlos, a duquesa da Cornualha e a primeira-ministra britânica, Theresa May. Nesta ocasião, Melania usou um vestido vermelho Givenchy com lantejoulas no decote.

Donald Trump e Melania voltaram a juntar-se à rainha nesta quarta-feira, o último dia da visita oficial, para participar no evento comemorativo do 75.º aniversário do desembarque do Dia D.