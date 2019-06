Trinta minutos para começo de conversa sobre o peso da multidão

Mais do que interessado em responder às perguntas dos jogadores, Kids aposta a sua curta longevidade no despoletar de novas interrogações. Propositadamente vago, é um videojogo que quer ser o arranque de uma conversa, se não com outros membros da comunidade, pelo menos no diálogo interno que os jogadores certamente terão após o terminar.

Apenas com duas cores, preto e branco, a criação de Michael Frei e de Mario von Rickenbach mostra no ecrã figuras desenhadas à mão. Corpos sem traços distintos, cada representação do humano é anónima e descaradamente uma repetição de si mesma. Quem joga tem o papel de as encaminhar por cenários sem pontos de referência, sem marcas, sem grafismos enaltecidos além do contraste com as personagens.

Produtora: Playables Plataforma: PC, iOS, Android

Um cenário branco, um enorme buraco preto no seu centro. Tocar nas figuras tem apenas um resultado: a sua queda no buraco. Uma, duas, dezenas e dezenas de figuras no final da obra, todas repetindo o mesmo salto para o desconhecido. Uma multidão onde uma personagem bate palmas; uma multidão onde esse gesto é repetido por todos numa onda coreografada. Kids é uma demonstração de comportamentos e da procura de um líder que possa ser imitado: o quão fácil é não desbravar terreno.

Os créditos rolam no ecrã em menos de trinta minutos, o que serve também para escrever que cada uma das mais de trinta cenas incluídas é bastante breve. Em algumas dessas vinhetas, as personagens apontam para direcções opostas do ecrã, afirmando que é aquele o caminho a seguir. Kids usa esta metáfora para outra das linhas de discussão que quer abrir: a pressão dos outros e a forma como pode ser aproveitada.

Não menos importante é a forma como alguns momentos são aplicados aos próprios jogadores, ou seja, testando os seus comportamentos e o livre arbítrio. Nadar contra a concorrente é uma cena onde a interpretação da metáfora é literal. Porém, descobrir que é isso que temos que fazer é deixar-nos ir na corrente durante alguns segundos. A falta propositada de instruções é exactamente aquilo que a obra quer: que seja quem joga a aperceber-se que pode interrogar e quebrar aquilo que é esperado de si.

Ao site The Verge, Michael Frei, afirmou que “é importante que o jogo continue aberto à interpretação”. E assim ficará em vários formatos: Kids é o jogo publicado no PC e dispositivos móveis, é uma curta-metragem e é também uma instalação que começou no MuDA, em Zurique, antes de fazer uma digressão pelo mundo.

Positivo/Negativo Positivo Trinta minutos para ilustrar o comportamento em sociedade É uma obra que consegue ser o início de uma conversa, seja com outros jogadores ou interna. Kids consegue fazer-nos meditar sobre a forma como o comportamento pode ser influenciado e despido de originalidade pela pressão.

Positivo Criatividade gráfica Como praticamente não existe vocalização (há algumas excepções, mas são meros apontamentos), Kids depende da criatividade dos seus criadores para ilustrar visualmente o tal início de conversa/meditação que quer ser. Negativo Ocasionalmente é demasiado vago Em certos momentos, a execução do conceito é demasiado breve, o que poderá deixar o jogador com bases finas para um pensamento forte.

Kids é uma obra com várias camadas de interpretação, que pode ser aprofundada se pensarmos que a escolha, a revolta e o comportamento individual destas figuras nunca o é completamente, pois é o jogador que lhe está a ditar as vontades. Tal pode ser visto então como uma orquestração e uma manipulação: pensar e sentir a originalidade e o pensamento autónomo, quando na verdade são personagens que não passam de marionetas.

Ironicamente, há ainda um grau mais profundo de interpretação. Quem joga pode achar que está a manipular as figuras em Kids com a sua vontade. Todavia, afastem-se um pouco e na verdade estarão apenas a cumprir aquilo que os criadores esperam que aconteça. Colocar esta ideia na mente de quem compra um videojogo é desafiar o cânone da indústria, onde normalmente as sensações de euforia e de conquista chegam de tarefas pouco dadas a múltiplas interpretações. E quem comprar Kids apenas pelos processos de jogabilidade e de cenografia ficará desiludido. Isso não é uma falha, é apenas um facto – o jogo pede que a mente trabalhe além do ecrã.

A maior lacuna é o hermetismo de algumas ideias. Dependendo tanto da interpretação de cada um, o jogo denota a ausência prolongada de algo concreto, especialmente algo que poderia ser usado não como um guia, mas como um estímulo à navegação pelo abstracto.

Não há forma errada de interpretar Kids, o que pode haver é a sensação de que algumas das vinhetas podiam ter sido aproveitadas para reforçar a dedução de cada um. Numa determinada cena, várias figuras apontam para os seus semelhantes, até que todas apontem apenas para uma. É um claro exemplo do quão eficaz a pressão dos pares pode ser, mas podia ser um segmento usado até o jogador sentir essa mesma pressão sobre si.

Kids é, sobretudo, um jogo sobre a sociedade a olhar para a sociedade. A sua beleza é que podem sentir algo completamente diferente sem alguém estar certo ou errado, ainda que, ocasionalmente, o jogador se possa sentir ironicamente diluído no meio de uma multidão.