Ministério Público pede condenação de marroquino suspeito de terrorismo

O Ministério Público pediu esta terça-feira a condenação de Abdesselam Tazi, o marroquino de 65 anos acusado de terrorismo que morava em Aveiro com um compatriota suspeito do mesmo crime.

Ambos terão ajudado a planear, a partir de Portugal, um atentado em solo francês que a polícia conseguiu abortar. O companheiro do arguido, Hicham el Hanafi, foi preso em França.

As declarações em tribunal do irmão de Hicham el Hanafi, que mora em Portugal, foram consideradas cruciais pela procuradora do Ministério Público Cristina Janeiro. Esta testemunha está convencida de que foi Tazi a radicalizar o irmão, que trocou a vida normal que tinha em Marrocos, onde tinha namoradas e bebia álcool, por uma vida na Europa virada para a fé islâmica.

Mas o sexagenário sempre negou as ligações ao autoproclamado Estado Islâmico que lhe imputam, alegando que há compatriotas que o denunciaram como terrorista por ter recusado traficar droga para eles - justificação que, para a acusação, não merece credibilidade.