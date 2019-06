Homem abusou do filho menor em frente a várias pessoas numa praia em Tavira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira que deteve um homem de 42 anos depois de abusar sexualmente do filho menor no areal de uma praia em Tavira, no Algarve, onde se pratica nudismo.

O incidente ocorreu na segunda-feira, pelas 18h. Vários banhistas “interpelaram o autor e chamaram as autoridades”. O homem, funcionário na área da banca, é associado à “presumível autoria de um crime de abuso sexual de crianças agravado”.

“Os factos ocorreram no dia de ontem [segunda-feira], em plena luz do dia”, realçou a PJ em comunicado.

A detenção foi feita pela Directoria do Sul da PJ, com apoio da Polícia Marítima. O homem, que não tem antecedentes criminais, vai ser presente a interrogatório judicial esta tarde no tribunal de Tavira para conhecer medidas de coacção.