Acabar com as PPP? “Acho que o radicalismo não serve a saúde em Portugal”

Alta comissária da saúde, directora clínica dos hospitais de Amadora-Sintra e de Santa Maria, presidente do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento), vencedora de dois prémios Bial de medicina clínica. O currículo de Maria do Céu Machado é muito extenso e diversificado e a experiência acumulada leva-a a defender que, em saúde, “não pode haver um investimento a curto prazo”, cego. “Nós funcionamos com visão e investimento a curto prazo e que acontece? A resposta aos problemas acaba por ser uma resposta conforme as queixas”, uma “gestão aos soluços”, o que sai “caro”. Contra radicalismos, a pediatra defende que deveria ser feita “uma avaliação das PPP [Parcerias Público-Privadas], de forma a poder ter-se a certeza sobre se o modelo vale a pena ou não”.

