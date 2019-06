Miguel Relvas sugere que Rio está em “estado de negação”

Miguel Relvas, ex-número dois de Passos Coelho, contraria o actual líder do PSD, Rui Rio - que considera haver uma crise generalizada no sistema político -, e coloca-se ao lado do Presidente da República, que disse haver uma possibilidade de ocorrer uma “crise na direita portuguesa nos próximos anos”.

Depois destas declarações, Rui Rio assumiu discordar de Marcelo Rebelo de Sousa: “A crise não está só à direita, a crise está no regime como um todo”. E Miguel Relvas vem agora contrariar esta afirmação.

“Querer transformar as palavras do senhor Presidente da República numa questão sistémica parece-me totalmente desenquadrado”, disse à Lusa Miguel Relvas, que tem sido crítico da direcção de Rui Rio. “Desvalorizar a posição de Estado que o Presidente da República demonstrou, e tem demonstrado, em relação ao sistema político revela bem o estado de negação em que alguns actores políticos se encontram neste momento”, afirmou.

A posição do também ex-chefe de gabinete de Durão Barroso contrasta com as declarações de outro barrosista. José Luís Arnaut considerou haver uma “crise de confiança no actual sistema”, que se tornou evidente “pela abstenção, que tem sido crescente”, e acrescentou que “essa crise toca todos os partidos do sistema e toca as instituições políticas lato sensu”.

Miguel Relvas disse ainda interpretar as declarações do Presidente da República como “uma injecção de ambição dirigida à direita portuguesa” e sustentou que Marcelo Rebelo de Sousa “demonstrou, uma vez mais, ser o referencial de confiança, de equilíbrio e de lucidez do actual sistema político em Portugal”.

Para o antigo ministro do Governo de Passos Coelho, o Presidente deu, “mais uma vez, um contributo” para se perceber a necessidade de haver uma “oposição forte que possa garantir os equilíbrios do sistema politico democrático”. Miguel Relvas defende que o sistema político português “só funciona em plenitude quando a oposição consegue apresentar um projecto ambicioso que não se limita a identificar os pequenos ganhos que pode retirar do situacionismo governamental”.