Cristas coloca as pessoas no centro das prioridades do CDS, o resto são “questões espúrias”

A líder democrata-cristã parte para o combate das legislativas centrada nas pessoas porque para Assunção Cristas, elas “estão em primeiro lugar, tudo o resto são questões espúrias”. Com as legislativas no horizonte, o CDS mostra-se empenhado em apresentar políticas e soluções que preparem o país e os portugueses para vencerem os desafios de um mundo em mudança.

“O mundo tem muitos desafios e riscos, mas também muitíssimas oportunidades e é nessas oportunidades, no desafio do clima, por exemplo, que queremos mostrar como o CDS tem uma voz singular, distinta, uma voz que olha para o país como um todo, e não apenas uma parte, que continua a acreditar que são as pessoas que transformam a realidade. São as pessoas que têm de estar no centro da actividade”, disse a Assunção Cristas no discurso de encerramento das jornadas parlamentares, que terminaram esta terça-feira no Porto.

Numa intervenção feita sempre num registo muito suave, a líder do CDS afirmou que “colocar as pessoas no centro é dar-lhes poder para desenvolverem a sua própria vida e para viverem os seus sonhos” e pediu “um país onde o Estado não coloque amarras, mas abra espaço para cada um decidir o que vai fazer no futuro, a profissão que quer, o quer vai estudar, as empresas que vai criar”.

No final das jornadas, a presidente do CDS perdeu algum tempo a explicar o alcance da proposta sobre saúde, anunciada pouco antes pelo coordenador do grupo de trabalho para o programa eleitoral, Adolfo Mesquita Nunes, de reduzir o tempo de espera para as primeiras consultas médicas de especialidade recorrendo ao sector social e privado.“Esta é uma proposta que traduz sensatez e moderação e mostra que, para o CDS, as pessoas estão, sim, em primeiro, em todas as dimensões da sua vida”, declarou Cristas, sublinhando que há “seis milhões de portugueses” que dependem exclusivamente do Serviço Nacional de Saúde e que esses seis milhões de pessoas são a “prioridade de topo” para o CDS, no sentido de lhes garantir “um mínimo de possibilidades, um mínimo de alternativas” que outros têm por disporem de mais condições económicas.

Num discurso com uma marca muito social, Assunção Cristas destacou ainda que o objectivo do partido “é tratar as pessoas com humanidade, com os direitos que têm” e que só faz sentido o país usar todas as suas “ferramentas” e meios se for para as pôr ao seu serviço. “Tudo o resto são questões espúrias. Quando estamos a falar da saúde e da vida das pessoas, tudo o resto são questões menores”, afirmou a líder dos centristas, deixando implícita uma crítica à discussão, em curso, no Parlamento, sobre a Lei de Bases da Saúde e a polémica entre a esquerda em torno das parcerias público-privadas. A proposta da nova Lei de Bases da Saúde será discutida no Parlamento na próxima terça-feira.

No encerramento das últimas jornadas parlamentares da legislatura, Assunção Cristas não esqueceu “o esforço, o empenho e a visão política de cada um dos deputados do CDS”.