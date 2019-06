CDS quer primeiras consultas no sector privado ou social quando o Estado não dá resposta

O CDS vai defender no seu programa eleitoral que o doente que precisa de uma primeira consulta médica de especialidade possa escolher ser atendido num hospital do sector social ou privado, caso o Estado não consiga garantir a primeira consulta médica de especialidade dentro dos tempos máximos de espera. A proposta, a que o PÚBLICO teve acesso, abre a porta a uma segunda consulta.

Esta é a primeira ideia que o CDS apresenta no âmbito da saúde e que vai ser incluída no programa com que se vai candidatar às eleições legislativas de Outubro, cuja redacção está a ser coordenada pelo antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes.

E porquê as primeiras consultas hospitalares? “Porque se pretende potenciar o diagnóstico precoce, com todas as vantagens de saúde pública e de recursos que daí advêm: evitar urgências, cirurgias ou desenvolvimento de outras patologias. Se o Estado não garantir a consulta no tempo estabelecido, o doente pode escolher ser atendido num hospital do sector social ou privado”, diz o texto que apresenta os seis pressupostos que, para o CDS, justificam a medida.

De acordo com o documento, “o prognóstico de grande parte das doenças crónicas melhora quanto mais precoce for o seu diagnóstico e tratamento especializado” e “muitas doenças podem agravar-se se não tratadas nos tempos devidos, podendo evoluir para situações de urgências”. Por outro lado, “o diagnóstico atempado de grande parte das doenças evita complicações de saúde, melhora a qualidade de vida das pessoas e reduz o recurso ao SNS [Serviço Nacional de Saúde] em situações de urgência e gravidade”.

A proposta denuncia que “os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) têm vindo a ser crescentemente desrespeitados, aumentando as listas de espera prejudicando o acesso ao SNS, sobretudo à população mais vulnerável e carenciada. Se nada se fizer no imediato para combater as listas de espera nas consultas da especialidade, estaremos a falhar com as pessoas”.

“Trata-se aqui de importar o mesmo modelo que foi adoptado para as cirurgias e que tem provado bem”, acrescenta a proposta relativa às consultas de especialidade que será apresentada no encerramento das jornadas parlamentares sobre saúde que encerram esta terça-feira, no Porto.

Sublinhando que o objectivo “não é privatizar o SNS, reencaminhando as pessoas para o sector privado ou social”, o documento precisa que esta medida “não tem a ver com o SIGA do Serviço Nacional de Saúde, em que o utente apenas pode escolher hospitais da rede pública para a sua primeira consulta de especialidade, mesmo que haja hospitais privados mais perto ou com disponibilidade mais imediata”.

O modo de funcionamento é explicado no texto: “O médico de família deve aceder a uma plataforma de marcação de consultas (a que terão de aderir os hospitais do sector privado e social) que terá toda a informação sobre disponibilidade e tempos máximos de resposta garantidos e iniciar de imediato o processo de agendamento”.

Feita a primeira consulta de especialidade, o utente volta ao SNS e, de acordo com a medida, “com melhores possibilidades de ser direccionado e atendido”. O documento acrescenta que “em vários casos, uma segunda consulta pode fazer sentido, mas isso pode ser pensado numa segunda fase de implementação desta medida”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As despesas de deslocação serão asseguradas pelo SNS, ficando os utentes “isentos de pagamento de despesas de transporte pessoas que cumulativamente cumpram as seguintes condições de insuficiência económica e uma situação clínica que o justifique” e “hospitais recebem de acordo com a tabela de preços que estiver em vigor para as consultas”.

Para o CDS, esta medida “do ponto de vista plurianual, não significa um aumento de despesa no sentido em que o SNS também deixa de realizar a despesa inerente à consulta, sendo que até pode significar uma redução de despesa na medida em que as consultas podem sair mais baratas de acordo com a tabela em vigor”. A este argumento, a proposta acrescenta um outro: “Ainda do ponto de vista plurianual [haverá], redução substancial das listas de espera permitirá, igualmente, uma optimização de recursos e ganhos evidentes na saúde pública”.

Já “do ponto de vista anual corresponde a uma antecipação da despesa que seria sempre realizada e que deveria ser realizado nos tempos máximos de resposta garantidos”.