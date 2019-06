Quase 80% dos diplomatas a favor de criação de embaixadores temáticos

Quase 80% dos diplomatas portugueses são a favor da criação de embaixadores temáticos, revela um inquérito sobre diplomacia que será divulgado esta quarta-feira pelo Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa.

O inquérito, feito em Junho de 2018 com a ajuda do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi enviado aos 400 diplomatas de Portugal, dos quais 109 responderam. Da amostra, só 18,7% disseram ser contra a ideia dos embaixadores temáticos.

O Estudo da Estrutura Diplomática Portuguesa foi coordenado por Luís Moita, Luís Valença Pinto e Paula Pereira e vai ser apresentado por Eduardo Paz Ferreira esta quarta-feira, às 19h, na Sala dos Actos, na Autónoma. O ministro Augusto Santos Silva fará uma intervenção.

A equipa do Observare propõe a criação de embaixadores temáticos, com mandatos pontuais ou permanentes, como forma “inovadora” para dar resposta aos problemas dos “novos tempos”. Não é o “modelo Angelina Jolie”, avisam os coordenadores, referindo-se à actriz que é “embaixadora” do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Mas sim de “verdadeiros representantes dos Estados com funções de soberania”.

Os “embaixadores itinerantes temáticos” seriam encarregados de “missões especiais” ligadas a temas transversais de interesse estratégico, cujo acompanhamento supõe elevada tecnicidade, e teriam uma representação “não territorializada”.

O estudo dá exemplos actuais desta nova tendência da diplomacia. A França terá 18 “embaixadores itinerantes” (para a memória histórica, clima, sida, terrorismo, etc); a Espanha cinco (diálogo das civilizações; cibersegurança; direitos humanos, democracia e Estado de Direito; Sael e migrações; e igualdade de género); a Dinamarca tem um para a ciência e tecnologia destacado para Sillicon Valley, na Califórnia; Taiwan tem um para o combate ao tráfico humano; e a Bolívia para o mar.

Como hipóteses para a diplomacia portuguesa, o Observare propõe embaixadores temáticos para a energia; oceanos e mar; alterações climáticas; migrações; ciberespaço e árctico.

Em Portugal, a tradição é “escassa”, diz o estudo. No século XX, só houve três: José Fernandes Fafe, embaixador para a língua portuguesa; Vítor Alves, embaixador junto das comunidades portuguesas no mundo; e Pires de Miranda, para assuntos do petróleo. Desde 2000, só há um: Luís Barreira de Sousa, embaixador para a cibersegurança.

O estudo propõe também uma estratégia de concentração da estrutura diplomática de Portugal, na qual algumas representações seriam “embaixadas radiais ou regionais ou hubs diplomáticos”, seguindo outra “nova tendência” — a criação de “embaixadas regionais”.

No ensaio Clusters e hubs: novas ideias para o serviço diplomático, Enrique Fanjul diz que “vários países já começaram a organizar as suas embaixadas numa perspectiva ‘regional’” e alguns diplomatas entrevistados pelo observatório sugeriram soluções desse tipo. E se Estocolmo fosse o “hub diplomático da região”? “É uma ideia controversa”, disse ao PÚBLICO Luís Moita, director do departamento de Relações Internacionais da Autónoma. “É difícil aceitar a ideia de embaixada radial quando Portugal não aceita que os outros países se façam representar a partir das suas embaixadas de Madrid. Para muitos diplomatas, é uma questão de honra.”

As embaixadas radiais exigem “um novo estilo de organização e funcionamento”, pressupõem “uma acção vasta” e uma equipa de diplomatas com mobilidade, versatilidade e conectividade. “Não deveria reproduzir, sem mais, o modelo de embaixada tradicional”, diz o estudo. Aliás, a opção por embaixadas radiais implicaria encerrar as actuais embaixadas bilaterais.

O observatório dá 19 hipóteses de possíveis embaixadas radiais para a rede diplomática portuguesa, como a Região Nórdico-Báltica (sede em Estocolmo, com representação na Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Estónia, Letónia e Lituânia, e com “uma agenda que, para além dos objectivos políticos habituais, identificasse áreas temáticas ligadas aos interesses portugueses na região, como os estudos oceanográficos, a pesca nas águas frias do Atlântico norte e a navegação na zona árctica); a Região Centro-Europeia (em Viena, onde está a sede da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e organismos especializados da ONU, e cobrindo a Áustria, Hungria, Eslováquia e República Checa); a Região Balcânica (em Belgrado, cobrindo a Sérvia, Eslovénia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro e Macedónia do Norte); a Região de África Oriental (em Adis Abeba, onde está a sede da União Africana, e cobrindo a Etiópia, Somália, Quénia, Eritreia, Djibuti e Sudão do Sul, com funções de observador na UA); a Região do Médio Oriente (no Cairo, onde está a sede da Liga Árabe, e que cobriria Egipto, Líbia, Tunísia, Sudão e Líbano); a Região Centro-Asiática (com sede em Astana, cobrindo Cazaquistão, Quirguizistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão), e a Região Centro-Oriental (em Banguecoque, abrangendo Tailândia, Camboja, Laos, Malásia, Myanmar, Brunei, Filipinas e a ASEAN).