Um retrato de 15 metros para homenagear Greta Thunberg

Num edifício de 15 metros, em Bristol, nasceu um retrato de Greta Thunberg parcialmente submersa em gelo derretido, coberta por um céu que indicia tempestade. A pintura assinada por Jody Thomas ocupa toda a parede lateral do edifício da Tobacco Factory, em Bristol — que actualmente funciona como um edifício multiusos, com teatro, escola de artes performativas, apartamentos e escritórios — e demorou mais de duas semanas a ser concluída.

“Ela está na ribalta, é muito actual e contemporânea e está obviamente a liderar um assunto muito importante, que nos afecta a todos”, disse o artista ao HuffPost. “É muito destemida, diz as coisas exactamente como elas são.” O mural faz parte do Upfest Summer Editions , um festival de arte urbana que está a acontecer em Bristol até Outubro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Instagram, Jody Thomas escreve que esta foi a maior parede que alguma vez pintou e que “65 a 70% foi pintada com tinta à base de água e com uma pistola de spray eléctrica, alimentada pela energia dos painéis solares da Tobacco Factory”. O artista utilizou apenas 25 latas de tinta spray convencional: “[As tintas] foram algo que tive em consideração, dado o tema que estava a pintar”, remata.

Novo livro de Greta Thunberg Depois de No One Is Too Small To Make a Difference, o livro de discursos que tem lançamento marcado para 6 de Junho, a activista sueca vai editar, em conjunto com a mãe, Scenes From The Heart (em português, A Nossa Casa Está a Arder). O livro conta a história da jovem nomeada para o Nobel da Paz, da sua família e de como decidiram aliar-se à luta climática. Chega às bancas no dia 19 de Junho, publicado pela Editorial Presença, e vai custar 16,50 euros.

Mais populares A carregar...

Steve Hayles, fundador do Upfest, disse ao HuffPost que espera que o mural “ajude a criar mais conversação sobre o tema das alterações climáticas e o efeito delas na comunidade”. E no Twitter do festival pode ler-se: “Imagens valem mais do que mil palavras, mas, neste caso, são as palavras de Greta Thunberg que pintam mil imagens.”