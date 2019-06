Marcelo

O nosso indiscutido Presidente da República, que tão bem se tinha comportado durante a chamada crise dos professores mantendo o silêncio durante dias a fio, fugiu-lhe agora o pé para o chinelo ao afirmar publicamente a sua opinião de que os partidos da direita poderão entrar numa crise grave nos próximos tempos. Ao fazer tais declarações, ele vem implicitamente dizer aos cidadãos eleitores que deixou de ser recomendável o voto nesses partidos em futuras eleições, as quais, como se sabe, são já dentro de quatro meses.

Ele, como todos os outros políticos, pensa que os portugueses são mentecaptos e vão na conversa dele. A política é o que é, os políticos são o que são e isso nunca vai mudar.

Todos nós sabemos que aquilo que mais preocupa o prof. Marcelo desde que foi eleito não é o país, mas sim a sua reeleição. E, tal como anteriores Presidentes fizeram, renega a sua condição de “árbitro” para passar a meter golos por uma das equipas. Depois de ser reeleito, mudará de novo a sua postura, tal como os anteriores mudaram ao sabor das suas conveniências.

Aquilo que nós, portugueses, pedimos a quem nos preside ou governa é que tenham um mínimo de respeito pela nossa inteligência e que não nos chamem de parvos todos os dias. E, neste caso concreto, diria ao prof. Marcelo que o facto de ser PR não o isenta de respeitar a Constituição, o que significa manter-se acima dos partidos e equidistante de todos eles. Mais: é preferível ganhar as presidenciais com 60% dos votos mas com uma postura correcta, do que vencê-las com 90% à custa de truques baratos com que consegue ludibriar os portugueses menos esclarecidos.

João Carlos Andrade, Lisboa

Eleição com sabor amargo para a direita

O resultado das eleições europeias deveriam fazer reflectir os partidos da direita, que durante toda a campanha eleitoral deitaram “abaixo” os partidos da esquerda, foi de tal forma negativa esta jogada política, que cansou os portugueses e colocou em risco a democracia.

As eleições legislativas estão à porta e se nada mudar na campanha política o risco de abstenção será ainda maior e o problema ficará mais grave, porque o povo está farto de assistir ao mesmo filme, sempre o mesmo guião e os mesmos protagonistas, embora mudem as deixas, já não precisam de ponto porque todos eles são bons a improvisar, no entanto o resultado não é o pretendido, porque a representação é tão baixa de desempenho, determinação e originalidade que quem assiste uma vez não retorna ao Teatro.

Actualmente a nossa política é um autêntico teatro de rua onde as marionetas são o povo, e os “cordelinhos” partiram porque o encenador deixou de ter poder nos actores e ninguém tem sabedoria e coragem para mudar as regras de representação e dar o devido valor a quem tem ousadia e talento para levar até ao fim o espectáculo sem desistência da assistência e segurar até ao fim a velhinha do fundo da plateia, que mesmo sem ouvir e perceber muito bem o conteúdo da mensagem ficou pela garra, empenho e verdade de cada actor...

Ana Santos, Vilar de Andorinho