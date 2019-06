Militares rasgam acordos com oposição e marcam eleições no Sudão

As autoridades militares responsáveis pela transição política no Sudão decidiram ignorar os acordos negociados com a oposição e anunciaram o agendamento de eleições para daqui a nove meses.

A decisão do Conselho Militar de Transição (TMC) surge um dia depois das forças de segurança terem avançado sobre um grupo de manifestantes, em Cartum, que exigia a participação da sociedade civil no processo, numa operação que resultou na morte de pelo menos 35 pessoas.

“O conselho militar decidiu parar de negociar com a Declaração das Forças da Liberdade e da Mudança, cancelar o que foi acordado e realizar eleições gerais dentro de nove meses”, decretou o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, num anúncio televisivo.

O TMC governa o país desde a deposição do Presidente Omar al-Bashir, em Abril, e já tinha acordado com a oposição que a transição sudanesa para a democracia deveria durar pelo menos três meses. Os militares não acederam, porém, à sugestão dos opositores que pretende a nomeação de uma administração civil, que ficaria responsável por liderar o processo.

O responsável militar acusou os líderes dos protestos de quererem “alongar as negociações e excluir outras forças políticas e de segurança” do próximo governo de transição e revelou que o TMC vai agora avançar para a formação de um governo interino, que terá como principal missão preparar o país para umas eleições que serão supervisionadas por um organismo internacional e independente.

Madani Abbas Madani, líder da oposição, já fez saber, no entanto, que a Declaração das Forças da Liberdade e da Mudança não aceita a decisão dos militares, lançando ainda mais dúvidas para o futuro político próximo do Sudão.

O fim abrupto das negociações com a oposição pode “aumentar o risco de violência continuada” no Sudão, considera a antiga embaixadora britânica para o Sudão, Rosalind Marsden. Em declarações à BBC, a diplomata refere ainda que agendamento de eleições tem o condão de “abrir caminho para que uma grande parte do antigo regime regresse ao poder”.

Na segunda-feira o TMC pôs em marcha uma operação militar para desmobilizar o grupo de manifestantes que montou há várias semanas um acampamento junto ao ministério da Defesa, na capital sudanesa, e organizou ali protestos diários contra a intransigência dos militares.

Mas a investida descontrolou-se rapidamente e depois de lançarem gás lacrimogéneo contra os manifestantes, os soldados acabaram por disparar munições reais. Segundo a Associação Sudanesa de Profissionais – uma organização médica com ligações à oposição – morreram pelo menos 35 pessoas e 116 ficaram feridas.

A associação denunciou o “massacre” e criticou os militares, tendo sido acompanhada nas críticas pelas Nações Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Egipto, entre outros.

“A morte, ferimento e humilhação de manifestantes foi uma forma sistemática e planeada de impor repressão à população sudanesa”, lamentou Madani Abbas Madani.

O TMC, por sua vez, justificou a operação com a necessidade de “fazer dispersar elementos desordeiros” que se encontravam perto do local dos protestos.