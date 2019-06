Miradouro de S. Pedro de Alcântara mais quatro meses em obras

Ainda vai haver pelo menos mais quatro meses de obras no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa. A autarquia anunciou na sexta-feira passada, numa nota publicada no seu site, que a nova fase de trabalhos se inicia esta semana e que, por isso, parte da Rua das Taipas estará fechada ao trânsito automóvel durante todo o Verão.

A obra que agora se inicia é o arranjo paisagístico da plataforma inferior do miradouro, que foi remexida por completo no âmbito da obra principal, a de estabilização do terreno, que já terminou há mais de um ano.

Durante os próximos meses estará proibida a circulação de carros no troço da Rua das Taipas entre a Rua de São Pedro de Alcântara e a esquina do miradouro. Daí para a frente haverá “fortes restrições à circulação e estacionamento”, informa a câmara. Para descer para a Avenida da Liberdade, a alternativa é seguir pela Rua da Escola Politécnica, virar à direita na Rua Nova de São Mamede e depois optar pela Rua do Salitre ou pela Barata Salgueiro.

Desde Maio de 2017 que a plataforma inferior do miradouro está vedada ao público, depois de a câmara ter decidido fazer “uma intervenção urgente” para conter “uma massa de terra profunda” com “tendência a deslocar-se em direcção ao vale da Avenida da Liberdade”, como então explicou o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado. A obra esteve envolvida em grande controvérsia porque, como o PÚBLICO revelou na altura, um dos relatórios usados pela autarquia para justificar a sua “urgência imperiosa” só chegou à câmara depois de essa figura ser invocada.

Antes desta intervenção, a plataforma inferior do miradouro tinha canteiros ajardinados, bancos, candeeiros, uma fonte e vários bustos em pedra. Em Maio do ano passado, a câmara apontava para Maio deste ano para a conclusão definitiva dos trabalhos.

Na parte de cima do miradouro, de onde se obtêm vistas desafogadas sobre a parte antiga da cidade e um pouco das Avenidas Novas, mantém-se um gradeamento verde provisório que impede o acesso à parte de baixo. Mas não impede a fruição da paisagem.